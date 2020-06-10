Bristol'de köle tacirinin heykelinin yıkılmasının ardından hareket büyüyor: "Irkçıları devirin" sitesi açıldı

Britanya'nın Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sonucunda 17'inci yüzyıl köle taciri Edward Colston'un heykelinin yıkılıp nehre atılmasından sonra ülke genelinde kölelik ve ırkçılıkla ilişkili geçmişi olan isimlerin heykellerinin yıkılmasına yönelik hareket başlatıldı. Bir internet sitesi, Britanya'da kölelik geçmişi olan isimlerin hikâyelerine ve heykellerinin konumlarına yer veriyor.

Bristol'de Edward Colston'a ait heykelin yıkılmasından ilham alan hareket "Topple the Racists" (Irkçıları devirin) isimli bir internet sitesi açtı. Sitede Britanya üzerinde geçmişi köle tacirliği ve ırkçılıktan izler taşıyan isimlere ait heykellerin konumları ve kişilerin hikâyelerine yer verildi.

İnternet sitesinin "Stop Trump Koalisyonu", Black Lives Matter hareketi desteğiyle kurulduğu belirtildi.

ABD'de George Floyd adlı bir siyahın 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülmesini protesto eylemleri sırasında Bristol merkezindeki bronz heykel sokaklarda gezdirildikten sonra sevinç çığlıkları atan kalabalık tarafından Avon Nehri'ne atılmıştı. Göstericilerden bazıları devrilen heykelin üzerine çıkarak dans etti.

Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, Bristol'da köle taciri Edward Colston'ın kentte onlarca yıldır tartışma yaratan heykelinin protestocular tarafından yıkılıp nehre atılmasını "Son derece utanç verici" diye niteledi ve "Vandallık" dedi.