Bristol City Ujpeşt'i FIFA'ya şikayet etti



İngiliz takımı Bristol City transferden doğan vergiyi ödemedikleri gerekçesiyle Macaristan'ın Ujpeşt takımını FIFA'ya şikayet etti.



İngiltere İkinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Bristol City, Macaristan Birinci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Ujpeşt kulübünü FIFA'ya şikayet etti.



Bristol City'den yapılan açıklamada, iki yıl önce Ujpeşt takımından transfer ettikleri genç Macar futbolcu Tamas Vasko'nun transferinden kalan borcun kendilerine 18 aydan bu yana ödenmediğini gerekçe gösterilerek FIFA'ya başvuruda bulunulduğu bildirildi.



İngiliz takımı, Macar futbolcu için Ujpeşt takımının kestiği transfer ücretinin yer aldığı faturadaki KDV oranının Macar kulübü tarafından kendilerine ödenmediğini, Macar yöneticilerle defalarca görüşmelerine rağmen sonuç alamadıklarını ve bu nedenle de konuyu FIFA'ya taşımak istediklerini açıkladı.



