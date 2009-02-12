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Ekonomi

Brisa Bridgestone 7 gün sonra yeniden

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de 7 gün sonra üretime yeniden başlandı.

12 Şubat 2009 02:00

Kocaeli'nin Alikahya beldesinde kurulu Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de üretime yeniden başlandı.

Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Çakar, küresel finansal krizin etkisiyle sektörde yaşanan daralma sonucu Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de üretime 5 Şubat 2009'dan itibaren ara verildiğini anımsattı.

Bu dönemde bin 72 mavi, 119 beyaz yaka çalışanın izne ayrıldığını ifade eden Çakar, çalışılmayan 7 günün 1 gününün hafta tatili kabul edildiğini, 4 günün mavi yaka çalışanların yıllık ücretli izinlerinden düşüldüğünü, 2 günlük bölümün ise ücretli izin olarak şirket tarafından karşılandığını bildirdi.

Ücretli izin sürelerinin brüt karşılığının yaklaşık 199 bin 715 TL olduğunu dile getiren Çakar, beyaz yaka çalışanların çalışmadıkları günlerin tamamının yıllık ücretli izinlerinden düşüleceğini söyledi.

Çakar, sürenin bu gece dolduğunu, fabrikada üretime gece yarısı vardiyasıyla yeniden başlandığını kaydetti.

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