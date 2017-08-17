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Brigitte Macron ilk röportajını verdi

Elle dergisine röportaj veren Macron herhangi bir maaş almayacağını belirtti

17 Ağustos 2017 17:32

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, ilk röportajını Elle dergisine verdi. Dergi, röportajın özetini Fransız basınıyla paylaştı. Brigitte Macron, statü çerçevesinde kendisinin herhangi bir maaş almayacağını belirtti.

Eşiyle, onun lise öğretmeniyken tanışan, Macron’dan 25 yaş büyük 64 yaşındaki Brigitte Macron, ilişkileri hakkında, “Eğer aşkımızı takip etmeseydim hayatımı ıskalamış olacaktım” ifadelerini kullandı. Hürriyet'te yer alan habere göre röportajda Macron, “Eşimin tek hatası benden genç olmak” değerlendirmesinde bulundu.
Brigitte Macron, Cumhurbaşkanı Macron’un, cumhurbaşkanı eşi olarak kendisine hukuki statü kazandırmak istemesiyle ilgili ise, statü çerçevesinde kendisinin herhangi bir maaş almayacağını belirtti.

Macron, yaptığı resmi faaliyetlerin internet üzerinden yayımlanacağını ve böylece tam anlamıyla takip edebileceğini kaydederek, “Benden öncekiler gibi kamu görevimi yerine getireceğim ama bunu nasıl yaptığımı Fransız halkı takip edebilecek” ifadelerini kullandı.

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