Brighton, Liverpool'dan puanı son dakikada kaptı

Premier Lig'de Brighton'a konuk olan Liverpool, önde götürdüğü karşılaşmada duraklamada yıkıldı. Brighton 90+3. dakikada penaltıdan bulduğu golle bir puanı kaptı.

Brighton, karşılaşmanın 20. dakikasında penaltı kazandı. Ancak Maupay penaltıdan faydalanamadı ve topu dışarı yolladı.

İlk yarı 0-0 sona ererken 60. dakikada Liverpool üstünlük golünü buldu. Diogo Jota attığı golle Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

90+3. dakikada ise Brighton maçtaki ikinci penaltıyı kazandı. Robertson'ın neden olduğu penaltıda Pascal Gross topu filelere yolladı ve skor 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve Liverpool deplasmanda Brighton ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Liverpool 21 puana ulaşırken Brighton ise 10 puana çıktı.