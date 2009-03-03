Bridgestone ve Pirelli’de üretim yeniden başladı

Kocaeli'nin Alikahya beldesinde kurulu Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Türk Pirelli Lastikleri AŞ'nin Köseköy beldesindeki fabrikasında üretime yeniden başlandı.



İki fabrikada da örgütlü olan Lastik-İş Sendikası'nın Kocaeli Şube Başkanı Hasan Hüseyin Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel finansal krizin etkisiyle sektörde yaşanan daralma sonucu her iki fabrikada da üretime 24 Şubat 2009'dan itibaren bir hafta ara verildiğini anımsattı.



Bu dönemde Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de yaklaşık 1072, geri kalanının da Türk Pirelli Lastikleri AŞ'de olmak üzere toplam yaklaşık 2 bin 200 mavi yaka çalışanın ücretli izne ayrıldığını belirten Çakar, iznin 6 gününün yıllık izinlerden düşüldüğünü, bir gününün ise hafta sonu tatili olarak kullandırılacağını bildirdi.



Çakar, her iki fabrikada da üretimin gece yarısı vardiyalarıyla yeniden başladığını kaydetti.

