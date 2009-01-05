Bridge, resmen City'de

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Chelsea'den defans oyuncusu Wayne Bridge'yi kadrosuna dahil etti.





İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Chelsea'nin savunma oyuncusu Wayne Bridge'i renklerine bağladı.



Manchester City Teknik Direktörü Mark Hughes, Chelsea'nin defans oyuncusu Bridge ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, ''Wayne, aradığımız kalitede bir oyuncu. Onun gibi ligi çözmüş, iyi oyunculara ihtiyacımız var'' dedi.



Hughes, transfer ücretine ilişkin bilgi vermezken, İngiltere medyasında yer alan haberlerde, 12,6 milyon avro telaffuz edildi.



İngiltere Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, 2003 Temmuz ayında katıldığı Chelsea'de Arsenal'dan transfer edilen Ashley Cole ile forma mücadelesi veriyordu.

