Brezilya'ya uçak üretme teklifi

T24- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin uçak yapmak istediğini belirterek, Brezilya'nın Embraer firmasına ortak uçak yapımı konusunda teklif götürdüklerini açıkladı.







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya gezisine eşlik eden Ulaştırma Bakanı Yıldırım, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi.





Dün Başbakan Erdoğan ile dünyanın üçüncü büyük uçak üretim fabrikası Embraer'i ziyaret ettiklerini hatırlatan Yıldırım, Türkiye'de uçak yapmak için altyapının fazlasıyla mevcut olduğunu söyledi.





''Türkiye'de uçak imalatına başlanması lazım. Yerli uçağımızı yapar hale gelmemiz lazım'' diyen Yıldırım, Türkiye uzay kurumunun kurulması hakkındaki kanun ile ilgili çalışmanın da son aşamaya geldiğini bildirdi.





Türk uzay kurumunun, NASA'ya benzer bir yapılanma olacağını belirten Yıldırım, kurumun amacının uydu imal etmek değil, araştırmalar yapacak bir kurum olacağını ifade etti.





Uçak yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, buna sadece ticari bir faaliyet olarak bakılmaması gerektiğini, uydu ve uçak yapan bir ülkenin gelişmiş teknolojiye sahip bir ülke olduğunun göstergesi anlamını taşıdığını dile getirdi.





Yıldırım, ''Uçak yapmak Türkiye'nin geç kalmış bir hedefidir. Uçmak bizim ruhumuzda var ama ölçülü uçmak lazım. Hesapsız, kitapsız uçulduğu zaman 'küt' diye çakılırsın...'' dedi.





Binali Yıldırım, dünyadaki örneklerinde görüldüğü gibi devletlerin sahip çıkmaması ve destek vermemesi durumunda bu stratejik sektörün gelişmesinin pek mümkün olmayacağını kaydederek, Türkiye'nin de Ulaştırma Bakanlığı, TAİ, TEİ gibi kuruluşlarla uçak yapılması konusunda harekete geçeceğini söyledi.





Bu bağlamda Embraer firmasına da ortak uçak yapılması konusunda teklif götürdüklerini bildiren Yıldırım, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bugünkü görüşmelerde uzlaşmaya varılırsa konuyla ilgili işbirliği mutabakat zaptının bugün imzalanacağını vurguladı.





Yıldırım, Türkiye'nin uçak yapması konusunda yeni bir şirketin kurulacağını da ifade etti.