T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Brezilya'ya uçak üretme teklifi

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin uçak yapmak istediğini belirterek, Brezilya'nın Embraer firmasına ortak uçak yapımı konusunda teklif götürdükler

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin uçak yapmak istediğini belirterek, Brezilya'nın Embraer firmasına ortak uçak yapımı konusunda teklif götürdüklerini açıkladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya gezisine eşlik eden Ulaştırma Bakanı Yıldırım, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi.


Dün Başbakan Erdoğan ile dünyanın üçüncü büyük uçak üretim fabrikası Embraer'i ziyaret ettiklerini hatırlatan Yıldırım, Türkiye'de uçak yapmak için altyapının fazlasıyla mevcut olduğunu söyledi. 


''Türkiye'de uçak imalatına başlanması lazım. Yerli uçağımızı yapar hale gelmemiz lazım'' diyen Yıldırım, Türkiye uzay kurumunun kurulması hakkındaki kanun ile ilgili çalışmanın da son aşamaya geldiğini bildirdi. 


Türk uzay kurumunun, NASA'ya benzer bir yapılanma olacağını belirten Yıldırım, kurumun amacının uydu imal etmek değil, araştırmalar yapacak bir kurum olacağını ifade etti.


Uçak yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, buna sadece ticari bir faaliyet olarak bakılmaması gerektiğini, uydu ve uçak yapan bir ülkenin gelişmiş teknolojiye sahip bir ülke olduğunun göstergesi anlamını taşıdığını dile getirdi.


Yıldırım, ''Uçak yapmak Türkiye'nin geç kalmış bir hedefidir. Uçmak bizim ruhumuzda var ama ölçülü uçmak lazım. Hesapsız, kitapsız uçulduğu zaman 'küt' diye çakılırsın...'' dedi.


Binali Yıldırım, dünyadaki örneklerinde görüldüğü gibi devletlerin sahip çıkmaması ve destek vermemesi durumunda bu stratejik sektörün gelişmesinin pek mümkün olmayacağını kaydederek, Türkiye'nin de Ulaştırma Bakanlığı, TAİ, TEİ gibi kuruluşlarla uçak yapılması konusunda harekete geçeceğini söyledi.


Bu bağlamda Embraer firmasına da ortak uçak yapılması konusunda teklif götürdüklerini bildiren Yıldırım, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bugünkü görüşmelerde uzlaşmaya varılırsa konuyla ilgili işbirliği mutabakat zaptının bugün imzalanacağını vurguladı. 


Yıldırım, Türkiye'nin uçak yapması konusunda yeni bir şirketin kurulacağını da ifade etti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24