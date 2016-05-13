Brezilya'da geçici hükümet göreve başladı: Halkımızın değerlerine ve becerimize güvenin

Brezilya'da Senato'nun kararıyla Dilma Rousseff'in görevinden uzaklaştırılmasıyla devlet başkanlığı koltuğunu devralan yardımcısı Michel Temer ulusa seslenip "Halkımızın değerlerine ve ekonomiyi düze çıkarma becerimize güvenin" dedi.

Temer yeni kabineyi iş dünyasına yakın isimlerden oluşturdu. Ülkenin saygın isimlerinden eski Merkez Bankası Başkanı Henrique Meirelles'i de Maliye Bakanı olarak atadı.

Senato, Çarşamba gecesi başlayan ve 20 saatten uzun süren oylamada Dilma Rousseff hakkında azil davası açılmasına karar verdi ve görevden uzaklaştırıldı.

Oturumun sonunda 55 Senatör, Rousseff'in azledilmesine 'Evet' oyu verirken, 22 Senatör 'Hayır' oyu kullandı.

Rousseff, 2014 yılında yeniden iktidara geldiği genel seçimler öncesi, kamu açığını gizlemek amacıyla bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Görevden uzaklaştırılması için "saçmalık" ve "sabotaj" diyen 68 yaşındaki Rousseff, Mart ayında hükümetten desteğini çeken yardımcısı Michel Temer'i de "darbe planlarına" karışmakla suçladı.

Rousseff görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili konuşmasında "sandığa ve halkın iradesine gösterilen saygının tehlikeye girdiğini" ifade etti.

Rousseff Perşembe günkü son konuşmasında da tüm iddiaları yalanlayıp "adaletsizlikle mücadele edeceğini" söyledi.

Devlet Başkanlığı koltuğuna geçen 75 yaşındaki Temer'in görev süresi, Rousseff hakkındaki yasal süreç için tanınan 180 gün olacak. Süreç 8 Kasım'da sona eriyor.

Yolsuzlukla mücadeleye destek

Temer ulusa seslenişinde 'Brezilya'ya acilen huzur getirilmesi ve ülkenin birleşmesi' gerektiğini söyledi ve "Ulusu kurtaracak bir hükümet kurmalıyız" dedi.

En önemli görevinin 'ekonomik canlılığı' getirmek olduğunu vurgulayan Temer "Yeni yatırımlar çekebilmek ve ekonomiyi yeniden büyütebilmek için ülkemizin yurt dışındaki güvenilirliğini yeniden inşa etmek esastır" diye konuştu.

Ülkenin yeni lideri, Brezilya'nın hala yoksul bir millet olduğunu belirtip sosyal programları koruyup genişleteceğini belirtti. Temer, "Krizden bahsetmeyi bırakıp, onun yerine çalışalım" dedi.

Michel Temer ayrıca, çok sayıda üst düzey yetkili ve siyasetçinin adının karıştığı devlete ait Petrobras petrol şirketiyle ilgili yolsuzluk soruşturmasına destek vereceğini söyledi.

Temer'in yeni kurduğu kabinede kadın üye yok ancak kabineye hala yeni isimler eklenebilir.

Lübnan asıllı hukuk profesörü Michel Temer, Brezilya'nın en büyük partisi PMDB'nin de lideri.

Rousseff daha önceki açıklamalarında erkek egemen Kongre'deki cinsiyetçiliğin azil sürecinin başlatılmasında büyük rol oynadığını söylemişti.

Temer'in Maliye Bakanı olarak atadığı eski Merkez Bankası Başkanı Meirelles piyasalarda gerginliği dindiren isim olarak nam saldı ve ülkenin en büyük ekonomik büyümelerinden birini gerçekleştirebilmek için enflasyonun dengede tutulmasına yardımcı oldu.

Fakat uzmanlar, Temer'in halk arasında gördüğü desteğin en az Rousseff kadar az olduğunu belirtip yeni bakanın önünde büyük zorluklar olduğuna dikkat çekiyor.

Rousseff: Halkın iradesine ve sandığa saygı tehlikede

Gece boyu süren oylamanın ardından yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Senatör Jose Serra, azil sürecinin "acı fakat gerekli bir ilaç" olduğunu söyledi.

Serra, "Rousseff hükümetinin devamını sağlamak çok daha büyük bir trajedi olurdu" dedi.

Brezilya son 10 yılın en kötü resesyonunu yaşıyor. İşsizlik 2015'te %9'a ulaştı, enflasyon son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Rousseff televizyonda yaptığı açıklamada bazı hatalar yapmış olabileceğini ancak hiç suç işlemediğini söyledi ve "Bütçe yasalarını ihlal etmedim" dedi.

Rousseff, "Asıl tehlikede olan sandığa gösterilen saygı, Brezilya halkının egemen iradesi ve anayasa" diye konuştu.

Sürecin 'hileli' olduğunu savunan Rousseff, hükümetinin 'sabote edildiğini' belirtip kendisine yöneltilen tüm suçlarla mücadele edeceğini söyledi ve masum olduğunun kanıtlanacağından emin olduğunu ifade etti.

Rousseff'in görevden alınmasıyla Brezilya'da 13 yıldır hüküm süren sol iktidar da sona ermiş oldu.