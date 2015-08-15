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Dünya

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde üç saatte 19 kişi vurularak öldürüldü!

Polis, aynı eyalette üç saat içinde işlenen cinayetler arasında bağlantı olup olmadığını inceliyor

15 Ağustos 2015 02:08

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde üç saat içinde 19 kişi vurularak öldürülen kişiler için Sao Paulo Kamu Güvenliği Birimi Başkanı Alexandre de Moraes basına yaptığı açıklamada, eyaletin Osasco, Barueri ve Itapevi banliyölerinde perşembe gecesi meydana gelen cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Radikal'de yer alan habere göre, Moraes, 15 kişinin Osasco'da, 3 kişinin Barueri'de, 1 kişinin de Itapevi'de vurularak öldürüldüğünü, ayrıca yaralanan 7 kişinin de tedavi altına alındığını söyledi. 

Moraes, dün geceki cinayetlerin, geçen hafta öldürülen 2 polis memurunun intikamını almak için işlenmiş olabileceğini belirtti.

Brezilya hükümeti, UNESCO ve Latin Amerika Sosyal Bilimler Enstitüsü, ortak hazırladıkları raporda, 2012 yılında ülkede 42 bin 416 kişinin ateşli silahlarla öldürüldüğünü açıklamıştı.

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