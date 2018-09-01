Brezilya'nın eski lideri Lula seçimlere giremeyecek

Brezilya'nın cezaevinde bulunan eski devlet başkanı Lula da Silva'nın 7 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı açıklandı. Lula, ağustos ayı ortasında seçimlerde aday olacağını duyurmuştu.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, kararı sekiz saat süren oturumun ardından cuma gününün geç saatlerinde açıkladı. Kararın gerekçesinin Lula'nın yolsuzluktan hüküm giymesi olduğu belirtildi.

2003-2010 yılları arasında devlet başkanlığı yapan eski İşçi Partisi lideri Lula, 2017 yılında yolsuzluktan hüküm giyerek 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Lula hakkındaki karar Ocak 2018'de onanmıştı. Brezilya seçim kanununa göre bir suçtan hüküm giyen bir aday, sekiz yıl boyunca seçimlerde aday olamıyor.

Lula, birkaç hafta önce New York Times'ta yayınlanan açıklamalarında, "Tüm kamuoyu anketleri devlet başkanlığı yarışını kolayca kazanabileceğimi gösterdiği için ülkedeki aşırı sağcılar beni yarıştan çekmeye çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı. Lula, kendisi devirmek isteyenlerin bunu seçimlerde yapmaya çalışması gerektiğine dikkat çekmişti.

Alternatifi "Brezilya'nın Trump'ı"

Yapılan tüm anketlerde yaklaşık yaklaşık yüzde 40’lık oy oranıyla, açık ara önde olan Lula'nın seçime girdiği takdirde sandıktan zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Anketlerde Lula'yı takip eden isimse aşırı sağcı Jair Bolsonaro. Eski asker Bolsonaro, eşcinsellere ve azınlıklara karşı tutumu ve 1964-1985 arasında hüküm süren askeri diktatörlük hakkında yaptığı güzellemelerle tanınıyor. Hakkında "Brezilya'nın Trump'ı” yakıştırması yapılan Bolsonaro'nun bir kadın siyasetçi hakkında "çok çirkin olduğundan ötürü tecavüz edilmeye değer olmadığı" yorumunda bulunması büyük tepkilere neden olmuştu.

Schulz'tan ziyaret

Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski lideri ve Avrupa Parlamentosu eski başkanı olan Martin Schulz, Perşembe günü Lula'yı cezaevinde ziyaret etmiş ve kendisiyle dayanışma mesajı vermişti.

Lula'nın seçimlere girmesine destek verdiğini belirten Schulz, "Dünyanın hiçbir gücü beni yıllardır tanıdığım ve güvendiğim bir adam hakkında 'sana inanıyorum' demekten alıkoyamaz" demişti.

rtr,KNA,AFP/BÜ,EC

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