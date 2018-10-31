Brezilya'nın devlet başkanı seçilen Bolsonaro'nun planları Amazon ormanlarını tehdit ediyor

Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro, çevre ve tarım bakanlıklarını tek bir kurum altında toplayacak.

1 Ocak'ta göreve başlayacak Bolsonaro'nun adaylığı sırasında duyurduğu bu planı hayata geçireceği, yardımcısı Onyx Lorenzoni tarafından açıklandı.

Aşırı sağcı Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) lideri Jair Bolsonaro'nun bu hareketinin Amazon ormanlarındaki doğal kaynakları tehdit ettiği belirtiliyor.

Aktivistler iki bakanlığın tek bir çatı altında toplanmasının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıyor: Bir bakanlık tarım sektöründen sorumlu iken diğer bakanlığın aynı sektörün çevreye zarar vermemesi konusunda hareket etmesi böylelikle güçleşecek.

Ülkenin eski çevre bakanı Marina Silva, bu kararın 'üçlü bir felakete' yol açacağını söyledi:

"Çevrenin korunmasının hiçbir değerinin olmadığı trajik bir döneme giriyoruz. Bu karar, tüketicilerin Brezilya'nın tarım sektörünün ormanların yok edilmesi sayesinde yaşadığına inanmasına yol açacak."

Bolsonaro'ya destek verenler arasında tarım sektörü de bulunuyor.

Bolsonaro, kamu harcamalarını kısmak için bakanlık sayısını 29'dan 15'e indirmeyi planlıyor.

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilebilir

Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamalarında bakanlıkların birleştirilmesi fikrine sahip çıkmış, ancak gelen tepkiler üzerine kampanyasının son günlerinde bu konuyu müzakere edebileceğini belirtmişti.

Bolsonaro aynı zamanda 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan da çekilebileceklerini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın Brezilya'nın Amazon ormanları üzerindeki hakimiyetini tehdit ettiğini söylemişti.

Bolsonaro'nun yardımcılarından Hamilton Mourao, daha önceki açıklamalarında Amazon ormanlarının korunmasında hükümetin sorumlu bir şekilde davranacağını ifade etti.

Amazon, dünyanın en büyük tropik yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Halen bilim dünyası tarafından keşfedilen bitki ve haydan çeşitliliğine sahip.

Brezilya'da son yıllarda çevrenin korunması ve ekonomik kalkınma arasında bir mücadele var.

Bu yılın başında yüksek mahkeme, ormanları yasa dışı bir şekilde yok etmeye yol açacak yasa değişikliğine onay vermişti.

Bolsonaro'nun yardımcısı Lorenzoni, aynı zamanda Bolsonaro'nun ilk gezilerinin 'aynı dünya görüşlerini paylaştığı' Şili, İsrail ve ABD'ye olacağını açıkladı.

Bolsonaro, popülist söylemleri dolayısıyla kimileri tarafından "Tropiklerin Trump'ı" olarak anılıyor.

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İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2018