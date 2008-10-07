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Dünya

Brezilya'nın çakma Barack Obama'ları

Brezilya’da hafta sonunda yapılacak yerel seçimlerde, seçmenin dikkatini çekmek amacıyla 'Barack Obama' adını alan 6 aday yarışacak

07 Ekim 2008 03:00

Brezilya’da hafta sonunda yapılacak yerel seçimlerde, seçmenin dikkatini çekmek amacıyla "Barack Obama" adını alan 6 aday yarışacak

Obama gibi siyah olan ve "değişim" vaadeden belediye başkanı adaylarının amacı, "sıradan isimli" yüzlerce rakipten ayrılarak oy pusulasında dikkat çekebilmek.

İsmini "Claudio Henrique-Barack Obama" olarak değiştiren Claudio Henrique dos Anjos, "Ben de siyahım. Ben de televizyonda takım elbise giyiyorum. İnsanlar, ’Barack Obama denen o Amerikalı’ya benziyorsun’ deyince, ismimi değiştirdim" dedi.

İsimlerini değiştirerek siyasi propagandaya yeni bir yaklaşım getiren Brezilyalı adayların, Obama dışında başka ilginç buluşları da var. Örneğin 200’den fazla aday, halkın hala çok sevdiği Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın adını almış durumda.

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