Brezilyalılar, 'Her yer Taksim! Her yer direniş!' dedi

Brezilya’da dün gece son yıllarda görülen en büyük protesto gösterileri yaşandı. Şehir içi otobüs bilet fiyatlarının artması nedeniyle São Paulo’da geçen hafta başlayan gösteriler, tüm ülkeye yayıldı.

Rio de Janeiro’da 100 bin kişi sokağa çıktı ve bazı olaylar yaşandı. Porto Alegre’de de olaylar çıktığı bildirildi.

Porto Alegre’de 10 bin, Belem’de 10 bin Salvador’da 5 bin kişi sokağa çıktı. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasilia, Curitiba gibi birçok kentte eyalet hükümetinin binaları halk tarafından kuşatıldı.



Başkent Brasilia'da halk Ulusal Kongre binasını kuşattı



En ilginç olay ise onbinlerce kişinin ülkenin başkenti Brasilia kentinde Başkan Dilma’nın bulunduğu Ulusal Kongre’yi kuşatması oldu. Hatta bazı göstericiler içeriye kadar girmeyi başardılar. Bu son yıllarda Brezilya’da görülen en büyük sosyal patlamalardan birisi. Çünkü iktidar olmadan önce bu tür gösterileri İşçi Partisi (PT) düzenlerdi. Şimdi ise halk, İşçi Partisi iktidarına karşı demokratik protestolarda bulunuyor. Ȍzellikle gösterilerde dile getirilen eleştiriler sağlık ve eğitim hizmetlerindeki yetersizlikler, enflasyon, zamlar ve rüşvet oldu.

Göstericilerin bir tepkisi de kentte yeni yapılan stadyuma harcanan paranın miktarı oldu. Dünya Kupası için yapılan stadyuma yaklaşık 1 milyar 100 milyon tl. kadar bir para harcanmış. Göstericiler, "Bu para sağlık ve eğitim alanlarında kullanılabilirdi" diyorlar.



Brezilyalı avukat: Erdoğan istifa etmeli!



Brezilya’nın Parana eyaletinin başkenti olan Curitiba’da dün gece bir gösteri yapıldı. Aynı doğrultudaki gösterilerle dayanışma amacıyla yapılan yürüyüşe 10 binden fazla kişi katıldı. Gösteriler, otobüs bilet fiyatlarının artışını protesto etmek amacıyla yapılsa da artık toplumsal bir muhalefete dönüştü. Göstericiler “Halk sokağa!” diye bağırdılar.

Göstericilerden avukat Josane F. Rodrigues, Türkiye’deki gösterilerle ilgili şunları söylüyor: “Erdoğan istifa etmelidir. Çünkü o halkını mutsuz ediyor ve din merkezli uygulamalarda bulunuyor.”

T24 yazarı Erol Anar’ın bizzat gösteri alanından bildirdiğine göre, göstericilerden bazıları“Her yer Taksim! Her Yer Direniş!” pankartı taşıdılar. Gösterinin sonunda eyalet hükümet binası kuşatıldı ve bazı göstericiler içeriye kadar girdi. Polis göstericilere müdahale etti ve gaz bombası attı.



Brezilya medyası da manipülasyona devam ediyor



Brezilya medyası ise manipülasyona devam ediyor. Gazdan etkilenerek bayılan bir göstericiyi taşıyan öğretmeni medya göstermezken, taş atanların görüntüleri sık sık veriliyor. Ve gösterilerin şiddet ve vandalizm içerdiği teması işleniyor. Ȍzellikle manipülasyonu Brezilya’nın en etkili yayın kuruluşu Rede Globo yapıyor.

Brezilyalılar ayrıca, ABD ve Kanada’da da hükümetlerini protesto ederken, bazı Türkiyeli göstericiler de onlara destek verdi.