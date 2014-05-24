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Spor

Brezilyalı yıldızdan kiralık villa

Ronaldinho, Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek futbolseverlerin faydalanması amacıyla villasını kısa süreliğine kiralayacak

24 Mayıs 2014 14:59

Brezilyalı yıldız oyuncu Ronaldinho, Rio de Janeiro kentindeki villasını, günlüğü 16 bin 715 dolardan kiralığa çıkardı.

Ntv’nin haberine göre, genel merkezi ABD'de bulunan 'Air BnB' adlı uluslararası mülk kiralama sitesine ilan veren Ronaldinho, ülkesinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek futbolseverlerin faydalanması amacıyla villasını kısa süreliğine kiralayacak.

Bir dönümlük alana sahip villada 5 oda, 6 banyo, yüzme havuzu, jakuzi, sauna, barbekü alanı, sinema, masaj ve yoga salonu, şarap mahzeni, şömine ve minibar bulunuyor.

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