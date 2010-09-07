-BREZİLYALI YILDIZ KALECİNİN BAŞI DERTTE ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Brezilya'nın en popüler futbol kulübü Flamengo'nun kalecisi Bruno Fernandes'in eski sevgilisinin, boğularak öldürüldükten sonra köpeklere yem edildiği bildirildi. Polis, Fernandes'n yeğeninin verdiği ifade doğrultusunda, yaklaşık bir aydır kayıp bulunan 25 yaşındaki Eliza Samudio'nun kaçırılması ve öldürülmesinde ünlü kalecinin parmağı olduğunu düşünüyor. Polisin yakalama emri üzerine teslim olan 25 yaşında ve evli olan Fernandes ise cinayetle ilgisi bulunduğu iddialarını reddediyor ve vicdanının rahat olduğunu söylüyor. Samudio, futbolcunun, bebeğinin babası olduğunu açıklamıştı. Brezilya polisi de soruşturmasının ardından yaptığı açıklamada, Samudio'nun kaybolduğu gün Rio de Janeiro'da bir otelden kaçırıldığını ve Belo Horizonte kentinde boğularak öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak köpeklere yem edildiğini, cesedin kalan kısmının da betona gömüldüğünü bildirdi. Cesedin geriye kalan kısmını hala aradığını açıklayan polis, ancak Samudio'nun öldüğünün maddi olarak ispatlandığını belirtti. Polis, ayrıca yeğeninin ifadesi doğrultusunda Flamengo takımının kaptanı Fernandes'in karısı Dayane Souza ile bazı arkadaşlarını da gözaltına aldığını açıkladı. Gelişmeler üzerine Flamengo kulübü 2006'dan bu yana takımda oynayan Fernandes'in sözleşmesini askıya aldı ve kulüp avukatının ünlü oyuncunun savunmasını yapmayacağını bildirdi. Fernandes, iddiaların "2014 FIFA Dünya Kupası" finallerinde Brezilya için oynama şansına zarar verebileceği için büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.