Brezilyalı stoper Doria, Evkur Yeni Malatyaspor için İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un görüşme halinde olduğu ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Doria, İstanbul\'a geldi.

Fransa\'nın Marsilya takımında forma giyen Brezilyalı stoper, Marsilya\'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 23:00\'te İstanbul\'a iniş yaptı. 23 yaşındaki stoper oyuncusunu Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü yetkilileri karşılarken, oyuncuya Malatyaspor atkısı takıldı.

Doria yarın saat 10:00\'da İstanbul\'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçecek. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü\'nün yakın dönemde Brezilyalı yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığına dair resmi bir açıklama yapması ve imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

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