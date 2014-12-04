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Dünya

Brezilyalı seri katil IŞİD'ten ilham almış

Sol kolunda balta dövmesi bulunan şüphelinin evinde başı kesik üç ceset bulundu

04 Aralık 2014 14:36

Brezilya'da polis yakaladığı bir kişinin "IŞİD videolarından ilham alarak" kurbanlarının kafasını kestiğini açıkladı. Kurbanlarına baltayla saldıran 23 yaşındaki seri katilin evinde kafası kesilmiş cesetler bulundu.

Sol kolunda balta dövmesi bulunan şüphelinin evinde Çarşamba günü başı kesik üç ceset bulunmasının ardından tutuklandı. Mogi das Cruzes polisi şimdiye kadar altısı ölü yedi kurbana ulaştı. Polis, sayının artmasından şüphe ediyor. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, polis tarafından yapılan açıklamada şüphelinin 36 kişiyi öldürmeyi planladığı, bu fikre ise “IŞİD’e ait infaz videolarını izledikten sonra” kapıldığı belirtildi. Polise yaptığı açıklamada hedef seçtiği kişiler için "sokaklarda yaşayıp vergi ödemeyen, diğer insanların üzerinden geçinen kimseler" diyor. 

Bir görgü tanığının tesadüfen katilin kurbanının kafasını kestiğine tanıklık edip olayı polise şikayet etmesi üzerine yakayı ele vermiş.

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