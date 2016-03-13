Brezilyalı sanatçı protesto için yüzlerce heykelin gözlerini bağladı

Brezilyalı bir sanatçı, ülkedeki siyasi durumu protesto için Rio de Janeiro sokaklarındaki yüzlerce heykelin gözlerini kırmızı bir kuşakla kapattı. Brezilya, son yılların en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyaken muhalifler, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i bütçeyi yönetmemek ve ekonomiyi idare edememekle eleştirdiği belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, kimliğini gizli tutan sanatçı, Brezilya'da derinleşen siyasi krize dikkat çekmek ve protestonun 'yalnızca sokak gösterileriyle yapılmayacağı' mesajı vermek istediğini söyledi.

Sanatçı, Brezilya tarihinin önde gelen ulusal figürlerine ait heykellerin gözlerini, "ülkenin utanç verici durumunu görmemeleri için" bağladığını ifade etti. Gözleri kırmız bantla kapanan heykeller arasında, Brezilya'nın eski devlet Başkanı Getulio Vargas da var.

Ülkeyi 1930-1945 yılları arasında yöneten Vargas kimilerine göre ülkenin ilk diktatörü, kimilerine göre ise Brezilya'nın ekonomisini toprak sahiplerinden sanayileşmeye dönüştürmeye çalışan bir lider.

'Protesto sadece sokak gösterileriyle olmaz'

Sanatçı, Brezilya'da havacılık sektörünün gelişmesine büyük katkısı olan Alberto Santos Dumond ve ülkede 'Altın Yasa' (Lei Aurea) olarak bilinen yasayı teşvik edip onaylayarak 13 Mayıs 1888'de köleliğe son veren Prenses Isabel'in heykellerinin de gözlerini bağladı.

'Oraculo Projesi' adlı projede çalışan sanatçı, 'protesto etmenin yalnızca sokak gösterileriyle olmayacağı' mesajını vermek istediğini söyledi.

Brezilya'da, Devlet Başkanı Dilma Rousseff karşıtı gösteri düzenlenmesi beklendiği belirtildi. Muhalifler Rousseff'i bütçeyi yönetmemek ve ekonomiyi idare edememekle eleştiriyor. Brezilya, son yılların en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya.

Sanatçının protestosuyla ilgili konuşmaları şöyle:

"Ülke için artık hiçbir şey yapamayacak olanların gözlerini bağlamaktaki amaç, ülkedeki ekonomik ve siyasi krize çaresizce tanıklık etmelerine engel olmak. Ellerinden bir şey gelmiyor."