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Spor

Brezilyalı Neymar tercihini yaptı, artık Barcelona forması giyecek

Neymar baştan beri açık olan tercihini resmen yaptı ve Barcelona'yla sözleşme imzalamaya karar verdi

26 Mayıs 2013 11:29

Santos'un Brezilyalı yıldızı Neymar, gelecek beş sezon boyunca Katalan ekibi Barcelona'da forma giyecek

Brezilya ekibi, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada oyuncusu için iki kulübün teklifini kabul ettiğini ve kararın Neymar'a ait olduğunu belirtmişti. Bu iki kulüpten biri Barcelona iken, henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da bu iki kulüpten diğerinin Real Madrid olduğu düşünülüyordu.


Neymar tercihini yaptı


Goal.com kaynaklarının doğruladığı üzere, genç oyuncu baştan beri açık olan tercihini resmen yaptı ve Barcelona'yla sözleşme imzalamaya karar verdi. Taraflar bu transferin açıklanması için uygun zamanı bekliyorlar.


R.Madrid daha fazla para verdi ama...


Katalan ekibi genç forvet oyuncusuyla beş yıllık sözleşme üzerinde anlaşırken, Neymar, yıllık 7 milyon avro kazanacak. Barcelona, Santos'a ise 28 milyon avro ödeyecek ve ek olarak, Brezilya ekibiyle iki adet dostluk maçı yapacak. Bu maçlardan biri Barcelona'da, diğeri ise Brezilya'da oynanacak.

Barça'nın ezeli rakibi Real Madrid, Santos'a 35 milyon avro bonservis teklifinde bulunup, Neymar'a da yıllık 11 milyon avro önermiş olmasına rağmen oyuncu Katalan devini tercih etti.


Son maçı yarın


Neymar, son olarak yarın Flamengo karşısında Santos formasını giyecek. Yıldız forvet, taraftarlara saygı amacıyla son karşılaşmasına çıkmadan önce transferin açıklanmasını istemiyor. Fakat, Katalan kaynaklar, bugün akşam saatlerinde transferin resmiyete kavuşacağını iddia ediyorlar.

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