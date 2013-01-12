Brezilyalı Nene Katar'ı tercih etti

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Nene sonunda kararını verdi. Ülkesine dönüp Santos forması giymesi beklenen Brezilyalı futbolcu, Katar takımı Al Garafa'nın cazip teklifini reddedemedi.



Paris Saint Germain ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesh eden Nene, Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu bazı kulüplerin transfer gündemindeydi.

Ülkesinde Santos’la anlaşmaya çok yakın olan Nene, ani bir karar değişikliğiyle tercihini Katar'dan yana kullandı.

Nene, 6 milyon 750 bin Euro karşılığında Katar'ın Al Gafara takımıyla 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Oyuncunun menajeri Gilvan Costa, "Nene Katar'ı tercih etti, bu kararını Santos kulübüne bildirdik" dedi.

Katar liginde 6. sırada bulunan Al Gafara'yı Fransız teknik adam Alain Perrin çalıştırıyor. Sarı-Lacivertlilerin kadrosunda, Brezilyalı oyuncu Afonso Alves de yer alıyor.