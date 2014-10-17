Brezilyalı katil 39 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti

Brezilyalı güvenlik görevlisi, 26 yaşındaki Thiago Henrique Gomes da Rocha 39 kişiyi öldürdüğünü itiraf ederek dünyanın en azılı seri katilleri arasına girdi.

Brezilya polisi, geçtiğimiz ocak ayında Rocha'yı bir motosikletin plakasını çalmaya çalışırken yakalamış ve gözaltına almıştı. Serbest bırakılan Rocha, birkaç gün sonra ise sahte plakalı bir motosiklet kullanırken yakalanmıştı.

İki seferinde de serbest kalmayı başaran Rocha, plaka çalmaya çalışmaktan yargılanıyordu.

Polisi harekete geçiren şey ise son zamanlarda sayıları artan ve bir türlü açıklanamayan cinayetlerin halk arasında yarattığı panik oldu. Polis, yaptığı takip sonucunda kurbanlarını silahla öldürmeden önce "Soygun var" diye bağıran ancak olay yerinden hiçbir şey almadan kaçan Rocha'ya ulaştı.

Brezilya polisine bağlı özel bir ekip tarafından salı günü düzenlenen operasyonla yakalanan Rocha'nın, annesiyle birlikte yaşadığı evinde cinayet silahı olan tabancayı, motosikletini ve çalınmış plakaları buldu.

Polis, işlediği 39 cinayeti itiraf eden Rocha'nın seri katil olduğu kanısında. Konulduğu cezaevinde bileklerini keserek intihar etmeye çalışan Rocha'nın kurbanları arasında evsizler, travestiler de var.

En küçüğü 14 yaşında olan kurbanlarını sokakta motosikletiyle gezerken rastgele seçen Rocha'nın, cinayet silahı olarak tabanca kullandığı bildirildi.

400 kişiyi öldürmüş olabilir

Dünyanın en azılı seri katili olarak gösterilen Kolombiyalı Luis Garavito'nun kanıtlanan 138 kurbanı bulunuyor. Garavito'nun kanıtlanmayan kurbanlarıyla birlikte işlediği toplam cinayetlerin sayısının 172 ile 400 arasında olduğu tahmin ediliyor.