Brezilyalı kadınlardan 'tecavüzü hak etmiyorum' eylemi

Brezilya’da yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların %65,1’i ”kışkırtıcı bir şekilde giyinmiş kadınların tecavüzü hak ettikleri” yanıtını verdi. Araştırmaya katılanların %66,5'ini kadınlar oluşturuyor.

Brezilya’da Uygulamalı Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından cinsel taciz ve tecavüz konusundaki algıyı ölçmek için yapılan ankette, görüşülen 3800 kişiden yüzde 65.1‘i ”kışkırtıcı bir şekilde giyinmiş kadınların tecavüzü hak ettiklerini” düşünüyor. Anketin yayınlanmasının ardından ülkede “hiçbir kadın tecavüzü hak etmez” kampanyası başladı.

Brezilyalı gazeteci Nina Quieroz, bu sonuçlar üzerine sosyal medyada bir kampanya başlattı. Gazeteci, kongrenin önünde koluna ‘hak etmiyorum’ yazarak poz verdi ve kadınlara bu anlayışa karşı olduklarını göstermek üzere kendi fotoğraflarını çekmeleri çağrısında bulundu. Hızla büyüyen kampanyayla her yaştan kadının yanı sıra erkekler de katılıyor. Kadınlar “Üstü çıplak bir erkek: Seksidir, basketbol oynamaya gidiyordur ve tecavüze uğramak istiyordur. Bu çok açık” türü ironik mesajlar paylaşırken, erkekler de “Hiçbir kadın tecavüzü hak etmez” şeklinde mesajlar içeren notlar paylaşıyor.

Brezilya Başkanı: Daha çok yolumuz var

Brezilya’nın ilk kadın Başkanı Dilma Rousseff de araştırmayla ilgili bir ‘tweet’ atarak, “ülkede kadına şiddete karşı mücadele konusunda alınması gerek çok yol’ olduğunu belirtti

Ankete katılanların 3′te 2′si kadın

Gazeteci Quieroz, BBC‘ye verdiği demeçte, ankette görüşülen kişilerin üçte ikisinin kadın olmasının başlı başlına şaşırtıcı olduğunu söyledi: ”Bu kadınlar seksizmin en büyük kurbanları. O kadar baskı altına alınmışlar ki, kendi görüşlerine sahip olma haklarının olduğunu düşünmüyorlar.”

Araştırma sonuçlarına göre, ‘kadın nasıl davranacağını bilse daha az tecavüz olur’ diyenlerin oranıyüzde 50. Öte yandan, katılanların yüzde 91‘i de eşlerini döven erkeklerin hapse atılması gerektiğini düşünüyor. Quieroz, araştırmanın metodolojisinin sorgulanması ve sonuçlarla ilgili daha ayrıntılı bir araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.