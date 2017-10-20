Brezilyalı kadının midesinde 59 kapsül kokain

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, Brezilya\'dan Antalya\'ya gelen Brezilyalı W.L.A.T\'nin midesinde kapsüller halinde 649 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim\'de Brezilya\'nın Sao Paulo kentinden Zürih aktarmalı Antalya seferini yapan uçakla gelen Brezilyalı W.L.A.T\'nin uyuşturucu kuryeliği yaptığı istihbaratı üzerine operasyon yaptı. Antalya Havalimanı\'nda önlem alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uçaktan inen kadını gözaltına aldı. Mahkemeden alınan kararla hastanede yapılan iç muayenesinde, W.L.A.T\'nin mide ve bağırsak kısmında çok sayıda kokain içerdiği değerlendirilen kapsül şeklinde cisim olduğu tespit edildi. Hastanede gözetim altında tutulan W.L.A.T\'nin midesinden şu ana kadar 59 adet kapsül içinde 649 gram kokain doğal yollarla çıkartıldı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından \'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilecek.

28 EYLÜL\'DE VENEZUELALI KADININ MİDESİNDE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Antalya Havalimanı\'nda 28 Ekim\'de gözaltına alınan Venezuela uyruklu 29 yaşındaki Maria Rodriguez\'ın midesinde de her biri 10- 12 gram 78 kapsül halinde piyasa değeri yaklaşım 350 bin TL olan 880 gram kokain ele geçirilmişti.



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