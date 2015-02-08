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Ekonomi

Brezilyalı iş adamı Batista'ya haciz şoku; saat ve cep telefonlarına bile el kondu

2012 yılında Forbes’un dünyanın en zengin 8. kişisi olarak açıkladığı Batista hakkında mahkeme 544 milyon dolarlık haciz kararı aldı

08 Şubat 2015 17:00

2012 yılında Forbes’un 35 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 8, ismi olarak açıkladığı Brezilyalı iş adamı Eike Batista, iflasın eşiğine geldi. Mahkemenin hakkında 544 milyon dolarlık haciz kararı verdiği Batista’nın evine gelen polisler saat ve cep telefonlarına bile haciz koydu.

 

Lamborghini'si gitti

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, manipülasyon suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve mahkemenin haciz kararı aldığı Batista'nın Rio de Janerio'daki evine giden polisler, ünlü işadamının Lamborghini'si dahil 7 aracına, bilgisayarlarına, cep telefonlarına, saatlerine ve 32.500 dolarlık nakit parasına el koydu. Hakim, toplam 544 milyon dolarlık haciz kararı verirken, Batista'nın sahip olduğu bütün parayı yurtdışına gönderdiğinden şüpheleniyor.

 

Babası enerji bakanıydı

 

Uzun bir süre boyunca Brezilya'nın en zengin insanı olarak bilinen Batista'nın hayat hikayesi de oldukça ilginç. Babası Brezilya'nın eski Enerji Bakanları'ndan olan Batista, üniversiteyi annesinin memleketi olan Almanya'da okudu. Burada genç yaşta kapı kapı dolaşarak bsigorta poliçeleri sattı. 20'li yaşlarının başlarında Brezilya'ya döndü ve altın alım satımına başladı.

 

Sekizinciliğe kadar çıktı

 

Kurduğu şirketle büyük paralar kazanan Batista, Amazon bölgesindeki yatırımlarının katkısıyla dünyanın en zengin sekizinci kişili olmayı başardı. Tabii bu uzun sürmedi. Yönetimsel sorunların yanı sıra emtia fiyatlarında yaşanan düşüş şirketlerini vurdu.

 

Hedefi Slim'i geçmekti

 

2012 yılında serveti 35 milyar dolar olarak açıklanan ve '2015 yılında Slim'i geçerek dünyanın en zengini olacağım' diyen Batista tarihin en kötü öngörülerinden birinde bulunurken bugünkü serveti ise eksi 1 milyar dolar olarak biliniyor.

 

Rakipleri Son ve Donald Trump

 

Batista bugün dünyanın tek negatif milyarderi olarak bilinirken, tarihte servetinin en hızlı kaybeden işadamları liginde de başa güreşiyor. 2000 yılının başlarındaki internet krizinde yaklaşık 70 milyar dolar kaybeden Masayoshi Son ile 1990'lı yıllarda serveti eksi 900 milyon dolara inen Donald Trump bu alanlarda Batista'nın en büyük rakipleri...

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