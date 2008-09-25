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Spor

Brezilyalı futbolcu işkenceyle öldürüldü

Vasco de Gama’nın oyuncusu Thiago Da Silva, işkence edilip öldürüldü. Polis, eski kız arkadaşının kiralık katil tutmasından şüpheleniyor.

25 Eylül 2008 03:00



Vasco de Gama’nın oyuncusu Thiago Da Silva, işkence edilip öldürüldü. Polis, eski kız arkadaşının kiralık katil tutmasından şüpheleniyor. 

25 yaşındaki oyuncu, dün gece Rio de Janeiro’daki bir hastanede öldü. Thiago, dört gün önce kaçırılmış, işkence edilmiş ve üç kişi tarafından bir futbol sahasında öldürülesiye dövülmüştü.

Yerel polisten gelen rapora göre, başlıca şüpheli Silva’nın eski kız arkadaşı.

Silva, vefat etmeden önce polise perşembe gecesi kız arkadaşı Alyne Padula ile ilişkilerini bitirme yönünde tartıştıktan sonra tuzağa düşürüldüğünü belirtti.

Vasco’yu döven üç kişi de kızın teyzesinin arkadaşları. Hem eski kız arkadaşı hem de teyzesi Marcia Padula Viena, pazar günü cinayete azmettirmek suçundan tutuklandılar.

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