Brezilyalı eylemciler: Akıllı ol Başkan, Çarşı burada!

Erol Anar

T24

Brezilya'daki eylemler hükümetin geri adım atmasına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Polis, göstericilere gerekmedikçe müdahale etmiyor. Yapılan gösterilerde 'Çarşı pankartları' dikkat çekti.

Dün bakanlarıyla bir toplantı yapan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef, yeni toplu taşımacılık ile ilgili bir planı olduğunu, petrol gelirinin tamamını da eğitime harcayacağını ve doktor sayısını çoğaltacağını söyledi. Ancak hükümetin bu açıklamalarına halk pek fazla inanmıyor ve gösteriler devam ediyor.

Brezilya hükümetinin, Türkiye’deki olayları iyi analiz ettiği görülüyor. Olayları şiddetle bastırmak yerine, kendiliğinden bitmesini bekliyorlar ve “gerekmedikçe” polis müdahalesinde bulunmuyor. En azından hükümet bazı geri adımlar attı ve -Türk hükümeti gibi polis sayısını değil-, doktor sayısını yükselteceğini açıkladı.

Dün gece Curitiba’da binlerce insanın katıldığı bir hükümet karşıtı bir gösteri düzenlendi. Gösteriye katılanlar, Brezilya’nın diğer yerlerindeki göstericiler gibi, sağlık, eğitim ve rüşvetin durmasını talep ettiler. T24 yazarı Erol Anar’ın bizzat eylem alanından bildirdiğine gore, dün gece Curitiba’da onbinlerce insanın katıldığı bir hükümet karşıtı gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılanlar, Brezilya’nın diğer yerlerindeki göstericiler gibi, sağlık, eğitim ve rüşvetin durmasını talep ettiler. Şiddetli yağmur, rüzgâr ve fırtına bile, insanların bir araya gelerek yürüyüş yapmasını engellemedi. Göstericiler kent merkezinde ana yollara çıkarak trafiği engellediler. Ayrıca kent otobanı da göstericiler tarafından ulaşım engellendi ve trafik durdu.

Bu arada eylemde “Çarşı herşeye karşı!” dövizi de bazı Brezilyalı göstericiler tarafından taşındı.

Bugün, yani 22 Haziran 2013 Cumartesi günü de ülkenin birçok yerinde gösterilere devam edilecek.