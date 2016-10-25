T24 LogoT24 Logo
Spor

Brezilyalı efsane futbolcu Carlos Alberto hayatını kaybetti

1970 Dünya Kupası şampiyonu Brezilya'nın kaptanı olan Carlos Alberto yaşamını yitirdi

25 Ekim 2016 22:47

1970 Dünya Kupası şampiyonu Brezilya'nın kaptanı ve Pele'nin takım arkadaşı Carlos Alberto Torres, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Brezilyalı eski futbolcunun yorumculuk yaptığı Globo TV ve Brezilya Futbol Konfederasyonundan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Carlos Alberto'nun hayatını kaybettiği bildirilirken, ölüm nedeniyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Carlos Alberto, kendi jenerasyonunun en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyordu.

Brezilya Milli Takımı'nda kaptanlık da yapan Carlos Alberto, ülkesinin takımlarından Santos, Fluminense, Flamengo ve ABD ekipleri New York Cosmos ile California Surf'te forma giymişti.

 

ETİKETLER

Carlos Albertobrezilyahayatını kaybettifutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24