Brezilyalı efsane futbolcu Carlos Alberto hayatını kaybetti

1970 Dünya Kupası şampiyonu Brezilya'nın kaptanı ve Pele'nin takım arkadaşı Carlos Alberto Torres, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Brezilyalı eski futbolcunun yorumculuk yaptığı Globo TV ve Brezilya Futbol Konfederasyonundan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Carlos Alberto'nun hayatını kaybettiği bildirilirken, ölüm nedeniyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Carlos Alberto, kendi jenerasyonunun en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyordu.

Brezilya Milli Takımı'nda kaptanlık da yapan Carlos Alberto, ülkesinin takımlarından Santos, Fluminense, Flamengo ve ABD ekipleri New York Cosmos ile California Surf'te forma giymişti.