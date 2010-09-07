-BREZİLYALI CEO'LARA İSTANBUL TANITIMI İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - Brezilya'nın önde gelen şirketlerinin üst yöneticileri (CEO), Türk Hava Yolları (THY), Çırağan Palace Kempinski ve Retur Turizm ve Yayıncılık A.Ş/Turquia.com organizasyonunda, Türkiye'nin tanıtımı amacıyla 5 günlük bir program kapsamında İstanbul'da ağırlanıyor. İngilizce bilen şöförlerin tahsis edildiği grup, İstanbul'un tarihi, turistik, doğal güzelliklerinin yanı sıra, Nişantaşı, İstiklal Caddesi gibi merkezlerini de geziyor. THY Brezilya Direktörü Atagün Kutluyüksel, THY'nin Güney Amerika açılımı kapsamında Sao Paulo'ya 5 Nisan 2009'da seferlere başladığını hatırlatarak, ilk defa Türkiye'den bir kuruluşun Brezilya'da, Güney Amerika'da faaliyete geçtiğini söyledi. Kurum olarak Türkiye'yi anlatmak tanıtmak konusunda kendilerine görev düştüğünü belirten Kutluyüksel, ''Bazı ilişkileri geliştirmek noktasında Türkiye-Brezilya arasında THY, önemli bir işlev gördü. Brezilyalılara Türkiye'yi, Türklere de Brezilya'yı tanıtmaya başladık'' dedi. Kutluyüksel, gelişen ekonomiyle paralel olarak Brezilyalıların turistik gezilere yöneldiğine değinirken, THY'nin de böyle bir zamanda seferlerine başladığını kaydetti. Sefere başlayana kadar İstanbul ve Türkiye'nin, ülkede pek bilinmediğini dile getiren Kutluyüksel, şunları anlattı: ''Biz sefere başlayınca Brezilyalılar gördü ki, Brezilya'dan İtalya'ya gitmekle, Brezilya'dan İstanbul'a gelmek aşağı yukarı aynı, arada 1 saat fark var. Bunu, THY'nin çok gelişen servisini, İstanbul'daki gelişmiş turizm, yeme-içme, alışveriş, otel altyapısının Brezilya'ya göre daha iyi olduğunu gördükçe Türkiye'ye doğru talep başladı. Haftada 3 sefer şu anda gidiş-dönüş doluyor. Mesafe uzak olmasına rağmen, ortak noktalarımız da var. Brezilya'da Kapadokya çok bilinen bir yer. Biz sefere başladıktan sonra Kapadokya'nın Türkiye'de olduğunu öğrendiler. Kapadokya onlara göre, ilk Hristiyanların, Romalıların zulmünden kaçtıkları masalsı bir yermiş. Şu anda her hafta yüzlerce kişi Kapadokya'ya geliyor.'' Kutluyüksel, sadece Brezilyalılar'ı Türkiye'yi getirmediklerini İstanbul aktarmalı olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Suriye, Lübnan gibi Orta Doğu ülkelerinden göç eden, bugün nüfusları 7 milyon civarında olan, ''Turko'' olarak adlandırılan vatandaşları da bu ülkelere götürdüklerini söyledi. THY'nin Sao Paulo seferlerine başladıktan sonra Türkiye ve THY'nin tanıtımına önem verdiklerini, bu kapsamda yüzlerce acenta ve tur operatörünü Türkiye'ye getirip, Türkiye'de gezdirdiklerini kaydeden Kutluyüksel, bu kişilerin dönüşlerinde hem THY'yi hem Türkiye'yi Brezilya'ya anlattıklarını, Türkiye'nin Brezilya televizyonlarında seriler halinde anlatıldığını belirtti. Brezilya-Türkiye seferlerinin yolcu dağılımına ilişkin olarak da Kutluyüksel, yüzde 70 civarında Brezilyalı, yüzde 10 civarı Türk, yüzde 20 civarı farklı ülkelerden transit yolcu taşıdıklarını kaydetti.