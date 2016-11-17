Brezilyalı 'Bayan Popo' vücuduna Rusya'nın FIFA 2018 maskotunu çizdirdi

'Bayan Popo' anlamına gelen 'Miss BumBum' unvanlı Brezilyalı Suzy Cortez, daha önce tanıtım çekimlerine katıldığı ve Rusya'nın ev sahibi olacağı FIFA 2018 Dünya Kupası'nın maskotu Zabivaka'yı vücut boyama tekniğiyle bedenine resmettirdi.

Daha önce Rusya’nın ev sahipliğini yapacağı FIFA 2018 Dünya Kupası’nın maskotu olarak seçilen Zabivaka adlı kurdun tanıtımı için Rus milli takımının formasıyla çektirdiği fotoğraflarla hayranlarının karşısına çıkan Brezilyalı Cortez, şimdi de soyunarak vücuduna Zabivaka’nın resmini yaptırdı ve şampiyonayı ağırlayacak Rusya’ya desteğini gösterdi.

Embaixadora na América Latina da @fifaworldcup Rússia 2018. Decidi dar um presente aos meus fãs uma Pintura Corporal do mascote Zabivaka. pic.twitter.com/5wMnDrBkVm — Suzy Cortez (@SuzyCortez_) November 13, 2016

Sputnik'te yer alan habere göre, ​Russia Today’e (RT) konuşan Cortez, çekimler konusunda kendisine neyin ilham verdiğini açıkladı: "25 yaşında bir oyuncu, model ve Sao Paolo’da bir televizyon programının sunucusuyum. Çekimlere Rus hayranlarıma teşekkürlerimi sunmak için katıldım. Bana çok fazla sevgi ile yaklaşıyorlar.

"Rusya'nın tüm maçlarını izleyeceğim"

Zabivaka’yı gerçekten sevdiğini belirten Cortez, 'Dünya Kupası maçları için Rusya’ya gidip gitmeyeceği' sorusuna da, "2017 ve 2018 Konfederasyon Kupası’na gideceğim ve Rusya’nın tüm maçlarını izleyeceğim. Rusya birçok kültürle dolu çok güzel bir ülke. Rusya’yı tanımak istiyorum. Brezilyalıların da Rusya’ya yönelik iyi bir bakışı var" yanıtını verdi.

"Rus hayranlarımı seviyorum"

Cortez, Rus hayranlarına da şu mesajı verdi: "Onları seviyorum ve Rusya’nın ikinci vatanım olduğunu bilmelerini istiyorum."