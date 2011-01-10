-BREZİLYALI BAKANDAN "TİCARET SAVAŞI" UYARISI LONDRA (A.A) - 10.01.2011 - Brezilya Maliye Bakanı Guido Mantega, Çin, ABD ve diğer ülkelerin döviz manipülasyonu nedeniyle ''dünyanın bir ticaret savaşı yolunda'' olduğu uyarısında bulundu. Mantega, İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Brezilya'nın para birimi realin daha fazla değerlenmesini önlemek için harekete geçmeye hazırlandığını belirtti. Dilma Rousseff'in 1 Ocak'ta Brezilya'nın yeni devlet başkanı olmasından sonra ilk kez önemli bir demeç veren Mantega, ''ticaret savaşı'' konusunu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve G-20'ye götüreceğini ifade etti. Mantega, ''Bu, ticaret savaşına dönüşen bir döviz kuru savaşı'' dedi. Brezilya'nın ABD ile 15 milyar dolar olan yıllık dış ticaret fazlasının, ABD'nin gevşek para politikasıyla ekonomisini yeniden canlandırma çabaları yüzünden 6 milyar dolar dış ticaret açığına dönüştüğünü belirten Mantega, Çin'in para birimi yuanın değerinin düşük olmasının dünya ticaretinin dengesini bozduğunu kaydetti. Brezilya'da 2006 yılından bu yana Maliye Bakanlığı görevini yürüten Mantega, geçen yıl eylül ayında bazı zengin ülkeleri ihracatlarını desteklemek ve ekonomilerini daha rekabetçi yapmak için para birimlerinin değerini kasten düşürmekle suçlayarak, ''döviz kuru savaşları'' ifadesini gündeme sokmuştu. Brezilya reali son iki yılda ABD doları karşısında yüzde 39 değer kazandı. Uluslararası Para Fonu da (IMF), geçen yıl ekim ayında bazı ülkelerin para birimlerini ''silah olarak'' kullanmaya çalıştığı uyarısında bulunmuş, döviz kuru manipülasyonlarıyla birlikte ''döviz kuru savaşları'' konusu Güney Kore'de geçen yıl kasım ayında düzenlenen G-20 zirvesinde tartışılmıştı.