Brezilya'dan İran'a nükleer destek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İran'ın nükleer programına destek vererek, bu ülkenin nükleer enejiyi barışçıl amaçlarla kullanma konusunda diğer ülkelerle aynı haklara sahip olduğunu söyledi.



ABD'nin New York kentinde basın toplantısı düzenleyen Silva, BM Genel Kurulu toplantıları sırasındaki temasları çerçevesinde bir araya geldiği İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın kendisine, ülkesinin nükleer programının tamamıyla barışçıl amaçlar taşıdığı konusunda güvence verdiğini ve kendisinin de bundan şüphe etmesi için bir nedeninin bulunmadığını belirtti.



Silva, 'Brezilya'nın barışçıl amaçlarla nükleer enerjiyi kullanma hakkının bulunduğu kanaatinde olduğum için, İran için de aynı şeyi savunuyorum. Onlar da Brezilya ve diğer ülkeler gibi aynı haklara sahip olabilir. Nükleer enerji konusunda Brezilya için savunduklarımı İran için de savunuyorum' diye konuştu.



Konuşmasında İran'ı 'büyük bir ortak' olarak niteleyen Silva, nükleer programı ve devlet başkanı seçiminde yolsuzluk iddiaları nedeniyle İran'a yönelik giderek artan uluslararası eleştirilere karşın ülkesinin İran ile ilişkilerini savundu. Silva, Ahmedinejad'ın Kasım ayında ülkesini ziyaret edeceğini, kendisinin de gelecek yıl içinde İran'a giderek bu ziyarete karşılık vereceğini kaydetti.

Gazetecilerinin Ahmedinejad'ın Yahudi soykırımını reddetmesi hakkındaki görüşünü sorması üzerine Silva, 'Yahudi soykırımı konusunda eğer farklı düşünüyorsa, bu onun sorunu, benim değil. Bu, Brezilya ile olan ilişkilerine zarar vermez' dedi.