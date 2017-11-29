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Brezilya'dan gelen kişinin valizinden kokain çıktı

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen bir kişinin valizinde 6 kilo 30 gram kokain ele geçirdi

29 Kasım 2017 15:16

 

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen bir kişinin valizinde 6 kilo 30 gram kokain ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım\'da, Atatürk Havalimanı\'nda davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden gelen Nijerya uyruklu C.D.D.\'yi durdurarak valizini X-ray cihazından geçirip arama yaptı. Şüphelinin valizinde 60 metal kutuya gizlenmiş 6 kilo 30 gram kokain ele geçirildi.
C.D.D. gözaltına alındı. Polisteki sorgusun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

(FOTOĞRAF)

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