BREZİLYA'DAN GELEN KİŞİNİN VALİZİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen bir kişinin valizinde 6 kilo 30 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım\'da, Atatürk Havalimanı\'nda davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden gelen Nijerya uyruklu C.D.D.\'yi durdurarak valizini X-ray cihazından geçirip arama yaptı. Şüphelinin valizinde 60 metal kutuya gizlenmiş 6 kilo 30 gram kokain ele geçirildi.

C.D.D. gözaltına alındı. Polisteki sorgusun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polis ekiplerinin valizde arama yapması

-Kutuların içinde kokainlerin bulunması

-Genel ve detaylar