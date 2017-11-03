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Brezilya'dan gelen kişinin valizinden kokain çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen bir kişinin valizinde 1 kilo 236 gram kokain ele geçirdi

03 Kasım 2017 17:51

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen bir kişinin valizinde 1 kilo 236 gram kokain ele geçirdi. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Atatürk Havalimanı\'nda bir kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden gelen Bolivya uyruklu R.E.L.D.J.\'yi durdurarak valizi ve üstünü aradı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüpheli R.E.L.D.J.\'nin valizine gizlenmiş 1 kilo 236 gram kokaini buldu. Gözaltına alınan R.E.L.D.J. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bolivya uyruklu R.E.L.D.J. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

 
OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Ekiplerin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri Bolivya uyruklu R.E.L.D.J.\'nin valizini aldığı sırada yanına gelerek gözaltına alması ve valizinde yaptığı aramalarda uyuşturucu maddeleri bulunması görüntülendi. 

(FOTOĞRAF)

 

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