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Dünya

BREZİLYA'DAN AŞTİYANİ'YE SIĞINMA HAKKI ÖNERİSİ SAO PAULO (A.A)

10 Ağustos 2010 22:53

-BREZİLYA'DAN AŞTİYANİ'YE SIĞINMA HAKKI ÖNERİSİ SAO PAULO (A.A) - 10.08.2010 - Brezilya, İran'da recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani'ye resmen sığınma hakkı tanıma önerisinde bulundu.  Sığınma hakkı tanıma önerisini, dün Brezilya'nın Tahran Büyükelçisi Antonio Luis Espinola Salgado'nun yaptığı bildirildi.  Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 31 Temmuz'da Aştiyani'yi mülteci statüsü verebileceğini belirterek, ''Eğer bu kadın orada sorunlara yol açıyorsa, onu burada hoş karşılayacağız'' demişti.  Zina suçu işlediği gerekçesiyle beş yılını hapiste geçiren ve suçlamaları reddeden iki çocuk annesi Aştiyani'ye verilen recm cezası, uluslararası toplumda tedirginlik ve infial yaratmıştı.

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