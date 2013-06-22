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Dünya

Brezilya'daki gösterilerde 1 kişi daha hayatını kaybetti

Brezilya'da hükümet ve sistem karşıtı eylemlerde bir kişi daha yaşamını yitirdi

22 Haziran 2013 00:03

Brezilya'da  hükümet ve sistem karşıtı gösterilerde bir kişinin daha öldüğü bildirildi.

Resmi kaynaklar, ülkenin kuzeyindeki Belem do Para bölgesinde göz yaşartıcı bomba nedeniyle kalp krizi geçiren 54 yaşındaki bir kadının öldüğünü belirtti.

Kadının belediye binasında temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve yüksek tansiyon hastası olduğu, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba attığı sırada kaçarken kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Daha önce Sao Paulo'da yolun eylem nedeniyle kapatılmasına öfkelendiği anlaşılan bir sürücünün aracını göstericilerin arasına sürmesi sonucu ise 18 yaşındaki bir genç yaşamını yitirmişti.

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