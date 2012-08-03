Brezilya'da 'yüzyılın davası' başladı

Brezilya'da 2005 yılında dönemin hükümetini zor durumda bırakan yolsuzluk olaylarıyla ilgili dava başladı. Uzmanlara göre, dava Lula da Silva'nın itibarını yerle bir edebilir.



Brezilya'da 2005 yılında dönemin hükümetini zor durumda bırakan yolsuzluk olaylarıyla ilgili 38 kişinin yargılanmasına başlandı.

Yüksek Mahkeme'de görülen davada sanıklar, hükümetin politikalarını desteklemeleri için koalisyon ortaklarına kamu parasından ödemeler yapılan bir şemaya dahil olmakla suçlanıyor.

Suçlananlar arasında eski Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın İşçi Partisi'nin o dönem önde gelen isimleri de bulunuyor. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddediyor.

Lula, yolsuzluk skandalının ortaya çıkmasının ardından böyle bir şemadan haberi olmadığını ve kendisini ihanete uğramış gibi hissettiğini söylemişti.

Brezilya medyasında şimdiden 'yüzyılın davası' olarak nitelendirilen dava, İşçi Partisi'nin eski üyelerinin yanı sıra, diğer siyasi parti mensuplarını, hükümet görevlilerini, iş adamlarını ve bankacıları da kapsıyor.

Sanıklar; kara para aklamak, rüşvet kabul etmek ve yolsuzluğa karışmak gibi suçlarla itham ediliyor.

İşçi Partisi üyelerinin siyasi müttefiklerinin her birine, Kongre'de hükümetin politikalarını desteklemeleri için ayda 10 bin dolar ödeme yaptıkları iddia ediliyor.

Skandal; 2005'te, Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın iktidardaki ilk döneminde patlak vermişti.

Hükümetin önde gelen bazı isimleri skandal nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Bir ay kadar sürmesi beklenen dava, yerel seçimlerden yalnızca birkaç hafta önceye denk geliyor.

Uzmanlar, davanın 2003'ten 2010'a kadar Brezilya'nın cumhurbaşkanlığı görevini yürüten ve ülkede halen popüler olan Lula da Silva'nın itibarını yerle bir edebileceğini söylüyor.



(BBC Türkçe)