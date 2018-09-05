Brezilya'da yanan 200 yıllık müzenin duman dedektörü ve yangın sigortası yokmuş

Brezilya’nın Rio de Jenerio kentinde yanan 200 yıllık Ulusal Müze’nin Müdür Yardımcısı Cristiana Serejo bütçe yetersizliği ve bürokrasinin sıkıntıya neden olduğunu söyleyerek, hükümetin gittiği bütçe kısıtlamaları yüzünden müzenin duman detektörlerinin kaldırıldığı ve yangın sigortasının da iptal olduğunu açıkladı.

Brezilya hükümeti, Cinelandia Meydanı'nda toplanan binlerce insana yeni bir müze inşa etmek için kaynak sözü verdi. Kurumun yöneticisi Alexander Keller ise, "Sadece ağlamak yeterli değil. Yeterli kaynağa sahip olan federal hükümet, müzenin yeniden inşa etmesine yardım etmek zorunda” ifadelerini kullandı.



1818'de açılan Ulusal Müze, 20 milyondan fazla eser ve 530 binden fazla kitap ile Güney Amerika'daki en büyük doğal ve antropolojik tarih müzesi konumundaydı. Müzede ayrıca "Luzia" olarak bilinen Brezilya’nın Minas Gerais bölgesinde bulunan en eski insan fosili ve bir de dinozor iskeletine de ev sahipliği yapıyordu.