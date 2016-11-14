Brezilya'da yağmuru Hamilton yendi

Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sine yağmur damgasını vurdu. Yoğun yağış altında yapılan Sao Paolo'daki yarışı Mercedes'ten Lewis Hamilton kazanarak, takım arkadaşı Nico Rosberg'in olası bir erken dünya şampiyonluğu kutlamasına izin vermedi. Mercedes bu sezon altıncı kez çifte zafer elde etmiş oldu.

Formula 1'de yılın en büyüğü, 27 Kasım'da Abu Dabi'de yapılacak sezon finalinde belli olacak. Güvenlik aracının beş kez piste girdiği ve iki kez kırmızı bayrakla duran yarışı Hamilton takım arkadaşı Rosberg'in önünde sorunsuz bir şekilde kazandı ve bu sezon 9. zaferine imza attı.

Pilotlar klasmanında lider durumda olan Alman Nico Rosberg Meksika'da olduğu gibi Sao Paulo'da da şampiyon olma fırsatını kaçırdı. Ancak iki hafta sonra yapılacak sezonun son yarışı öncesi Britanyalı takım arkadaşının 12 puan önünde liderliğini sürdürdü. Abu Dabi'deki yarışı Hamilton kazansa bile Rosberg'e şampiyonluk için üçüncü olması yetecek.

Hamilton pole pozisyonunda başladığı yarışı sıkıntı yaşamadan ilk sırada tamamlayarak üst üste üçüncü birinciliğini alırken kariyerinin de 52. zaferini elde etti. Rosberg ise bir ara Verstappen'e geçilerek 3. sıraya gerilese de Red Bull pilotu lastik seçiminde yaşadığı zaman kaybı nedeniyle yerini yeniden Rosberg'e kaptırdı ve geriye düştüğü yarışın son bölümde yaptığı atakla yine 3. sıraya yükselerek podyumu tamamlayan son isim oldu.

Force India'dan Sergio Perez 4. olarak önemli bir başarı elde ederken eski şampiyon, Ferrari'den Sebastian Vettel, yarışın başlarında spin atarak gerilerde kalmasına rağmen iyi bir yarış çıkararak 5. olmayı başardı. Toro Rosso'dan Carlos Sainz'ın 6. olduğu yarışta Force India'nın diğer pilotu Alman Nico Hülkenberg de yedinciliği alarak takımına puan kazandıran ikinci pilot oldu. Red Bull'un diğer pilotu Daniel Ricciardo sekizincilikte kalırken Sauber pilotu Felipe Nasr, güzel bir yarış çıkararak bu sezon takımına ilk puanlarını kazandırdı. Brezilya'da son puanı spin atarak son sıralara gerilemesine rağmen yarışı 10. bitiren McLaren'den Fernando Alonso aldı.

Massa'dan duygusal veda

Yoğun yağış yarışı da olumsuz etkiledi. Birçok pilot kaza yaparak yarış dışı kaldı. Haas-Ferrari'den Romain Grosjean daha piste çıkış turunda kaza yaparak yarışa başlayamazken yarış sırasında da Sauber-Ferrari'den Marcus Ericsson, Ferrari'den Kimi Raikkonen, Renault'dan Jolyon Palmer ve Williams'dan Felipe Massa yağış nedeniyle kaza yaparak yarış dışı kaldılar. Haas-Ferrari'den Esteban Gutierrez ise teknik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Kendi evinde son kez yarışan Massa'nın yarış dışı kaldığı dakikalarda duygusal sahneler yaşandı. Brezilyalı pilot, kazadan sonra pit alanına omzuna aldığı Brezilya bayrağı ile yürüyerek gelirken seyircisinin yanı sıra diğer takımların ekipleri tarafından da alkışlarla karşılandı. Tecrübeli pilot gözyaşlarını tutamadı

Formula 1'de şampiyonun belli olacağı sezonun son yarışı 27 Kasım'da Abu Dabi'de yapılacak.

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DW/dpa/sid, UÇ