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Dünya

BREZİLYA'DA UÇAK KAZASI: 16 ÖLÜ  SAO PAULO (A.A)

13 Temmuz 2011 18:42

-BREZİLYA'DA UÇAK KAZASI: 16 ÖLÜ  SAO PAULO (A.A) - 13.07.2011 - Brezilya'nın kuzeydoğusunda Recife kıyı kentinden havalanan, 16 yolcu taşıyan uçak düştü, kurtulan olmadı. Brezilya Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamamaya göre, çift motorlu uçak, 1,3 milyon nüfuslu Atlas Okyanusu kıyı kenti Recife'den havalandıktan sonra arızalandı, ancak sorunun tam olarak ne olduğu henüz belirlenemedi. Uçağın havalandıktan sonra acil iniş yapmak istediği, ancak alevler içinde yere çakıldığı kaydedildi.

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