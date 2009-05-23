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Dünya

Brezilya'da uçak düştü: 11 kişi öldü

23 Mayıs 2009 10:36

Brezilya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü.

Brezilya medyasında yer alan habere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki bir mesire yerine düşen uçaktaki 3'ü mürettebat, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti.

Sao Paulo'dan Transcoso'ya gitmekte olan uçağın mesire yerindeki özel bir küçük uçak pisti yakınında düştüğü ifade edildi.

Hava Kuvvetlerinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise, uçağın mesire yeri yakınındaki ormanlık alana düştüğünü belirterek, ölümlerin henüz teyit edilemediğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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