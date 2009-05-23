Brezilya'da uçak düştü: 11 kişi öldü

Brezilya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü.



Brezilya medyasında yer alan habere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki bir mesire yerine düşen uçaktaki 3'ü mürettebat, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti.



Sao Paulo'dan Transcoso'ya gitmekte olan uçağın mesire yerindeki özel bir küçük uçak pisti yakınında düştüğü ifade edildi.



Hava Kuvvetlerinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise, uçağın mesire yeri yakınındaki ormanlık alana düştüğünü belirterek, ölümlerin henüz teyit edilemediğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

