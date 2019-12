Brezilya'da Türkiye'nin elçisi olacağım

T24 - Fenerbahçe'de 2007 yılından bu yana forma giyen ve futbol kariyerine ülkesi Brezilya'da devam etme kararı alan Roberto Carlos, Brezilya'da Türkiye'nin elçisi olacağını söyledi.





Fenerbahçe Televizyonu'nda katıldığı "Gündem" programında, duygularını sarı lacivertli taraftarlarla ve futbol kamuoyuyla paylaşan dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe'de çok güzel günler yaşadığını belirterek, "Aslında baktığımız zaman ilk geldiğimden bu zamanki sürece kadar çok güzel dönemler geçirdik. Zaman zaman güzel günlerimiz oldu, zaman zaman üzüntülü günlerimiz oldu. Ben şu anda belki veda ediyor olabilirim fakat, geriye baktığımda yaşadığım olaylar, tanıdığım insanlar bana o kadar güzel anılar bırakmış ki, Türkiye'ye gelip bu güzellikleri yaşadığım için çok mutluyum. Her ne kadar bu durum benim Fenerbahçe ile son kez bir arada olmam gibi gözükse de aslında son değil. Çünkü budan sonra defalarca buluşmalar olacak. Ben Brezilya'da Fenerbahçe'nin bir elçisi olacağım ve arkadaşlıkların devamı da mutlaka olacaktır. Her zaman için ilişkilerimiz güzel oldu ve ben burda olduğum sürece yaşadığım olaylardan dolayı sonuna kadar mutluyum ve mutlu bir şekilde ayrılıyorum" dedi.



Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Roberto Carlos, "Ben her zaman için konuştuğum herkesle Fenerbahçe hakkında İstanbul ve Türkiye hakkında her zaman için güzel şeylerden bahsettim. Çünkü insanlar ve benim daha önceden oynadığım arkadaşlarım aslında Fenerbahçe'yi elbetteki biliyorlar fakat benim içinde olduğum kadar Fenerbahçe'yi bilmiyorlar. O yüzden de bir merak oluyordu onlarda açıkçası. Fenerbahçe'nin ismini biliyorlar fakat, içinde nasıl olduğunu? Nasıl bir kulüp olduğunu ? Şehir olarak İstanbul'un nasıl olduğunu? Bunların hepsini merak ediyorlar arkadaşlarım. Ben de emin olabilirsiniz ki her zaman için onlara olumlu düşüncelerimi söyledim. Çünkü burada sadece olumlu şeyler var. Burada sadece güzel şeyler var. Onlara Fenerbahçe'nin kulüp yapısını, soyunma odasını, buradaki arkadaşlık ortamını, başkanın, yöneticilerin takıma olan sevgisini, saygısını bunların hepsini söylediğim zaman onlar da, arkadaşlarım da Fenerbahçe'nin içi hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. Söylediğim gibi Fenerbahçe hakkında her zaman için güzel konuştum, her zaman için güzel konuşacağım." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin kendisine her zaman çok sıcak davrandığını belirten Brezilyalı yıldız, şunları söyledi:



"Onlar hakkında söyleyeceklerim sadece olumlu şeyler olacaktır. Çünkü ilk geldiğim andan itibaren son ana kadar her zaman için sevgi saygı çerçevesi içerisinde beraber olduk ve ben ilk başta Başkanımız ve Yönetim Kuruluna bana Fenerbahçe'nin kapılarını açtıkları için ve Fenerbahçe'nin içerisini bana gösterdikleri için, bu güzellikleri gösterdikleri için her şeyden önce teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlarla sevgi ve saygı dolu bir birlikteliğimiz oldu.Yöneticilerden sayın Murat Özaydınlı ve sayın Ali Koç'un benim için ayrı bir yeri var. Çünkü onlarla burada kaldığım süre içerisinde ayrı bir birlikteliğimiz oldu. Onlara da ayrıca verdikleri desteklerden dolayı ben çok teşekkür etmek istiyorum. Elbetteki Başkanımıza ve diğer yönetici arkadaşlarımıza da sonuna kadar sevgilerimi saygılarımı sunuyorum."



Fenerbahçe'nin marka değeri olarak şu anda dünyada önde gelen kulüplerden biri olduğunu ifade eden Roberto Carlos, "Fenerbahçe kurulduğu andan itibaren çok büyük bir kulüp olmuştur. Bu büyüklüğünü ilk kurulduğu andan şu ana kadar sürekli büyüyerek devam ettirmektedir. Aslında her takımın dönem dönem tanındığı, dönem dönem biraz daha geri planda kaldığı zamanlar vardır. Fakat Fenerbahçe özellikle şu son zamanlarda yaptığı sıçramayla birlikte tüm Dünyada ama özellikle ülkem Brezilya'da daha da fazla tanındı. Ne mutlu ki benim de kadrosunda yer aldığım takımın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldiği dönemle birlikte bu tanınırlık daha da arttı. Özellikle bu yıl da bu süreç aynı hızla devam ediyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde de şu ana kadar oldukça başarılı oldu.Fenerbahçe büyüme, tanınma aşamasına devam ediyor. Bana soran herkese ben Dünyanın her yerinde Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü ve kaliteli kulüplerden biri olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe kurulduğunda da büyüktü, bundan sonra da hep büyük olacak" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe ve Türkiye ile ilgili her anı dolu dolu yaşadığını ifade eden Roberto Carlos, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben Fenerbahçe'de geçirdiğim her anı çok güzel yaşadım.Aslında benim için futbolun içinde geçirdiğim her gün çok güzeldir fakat ayrılık anına geldiğinizde teraziyi elinize alırsınız ve "iyi mi olmuş kötü mü?" diye değerlendirme yaparsınız. Ben burada anılarım hakkında ayırım yapmak istemiyorum. Benim için Fenerbahçe forması altında geçirdiğim her an ayrı güzellikteydi. Geçmişi bir şekilde unutalım, futbolcular gelir geçer, önemli olan kulüplerin büyüklükleri ve isimleridir. Ne mutlu ki Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel dönemler yaşadık, çeyrek finale kadar çıktık. Belki ligde şampiyonluk yaşayamadık ama iki kez süper kupa kaldırma şerefine ulaştım. Her ne kadar televizyondan izliyor olacaksam da bence Fenerbahçe bu yıl ligde şampiyon olacak ve ben çok mutlu olacağım. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidileceğini ve Türkiye'deki kupaların hepsini alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe formasıyla geçirdiğim her gün , Fenerbahçe camiası içinde bulunduğum her an benim için mükemmeldi."