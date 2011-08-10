-BREZİLYA'DA TURİZM BAKANLIĞINDA 33 TUTUKLAMA BRASİLİA (A.A) - 10.08.2011 - Brezilya'da, bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Turizm Bakanlığının 33 çalışanı tutuklandı. Federal polis, soruşturma çerçevesinde Turizm Bakanı Yardımcısı Frederico Costa dahil olmak üzere 33 bakanlık çalışanıyla girişimcinin tutuklandığını açıkladı. Brezilya Devlet Başkanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak da, Turizm Bakanı Pedro Novais Lima'nın, konuyla ilgili açıklama yapmak üzere devlet başkanlığı sarayına çağrıldığını söyledi. Polis, kamu fonlarından profesyonel eğitim programları için ayrılan milyonlarca doların, zimmete geçirildiğine inanıyor. Brezilya hükümeti, Rio de Janeiro'da 2016 yılında yapılacak Olimpiyat Oyunları ve 2014'deki Dünya Kupası'na hazırlık çerçevesinde taksi şoförü, garson ve otel personelinin eğitilmesi için tüm ülkedeki okullara fon sağlıyor.