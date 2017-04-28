Brezilya'da trans bireyler savunma sanatı öğreniyor

Brezilya'nın Rio kentinde trans bireyler sürekli saldırıya uğramaktan şikayetçi.

Trans birey Maria ve arkadaşları, sokakta çoğu zaman beklenmedik anlarda saldırıya uğrayan arkadaşlarını korumak için Krav Maga savunma sporunu öğrenmeye başladı.

Rio'daki bir spor kulübünde eğitim alan trans bireyler, 'Pirana Takımı' adlı bir ekip kurarak trans bireylere yönelik şiddeti engellemeyi amaçlıyor.

Ekipten 31 yaşındaki Lara Lincoln Milanez Ricardo amaçlarının kimseye zarar vermek olmadığını anlatırken, "Bu, meşru müdafaanın da ötesinde LGBT toplumuna tamamen kapalı bir ülkede bir alan açmak" dedi.