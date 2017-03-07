Brezilya'da tarihi ekonomik daralma

Brezilya ekonomisi 2016’da da küçülmeye devam ederek 1948’den bu yana en kötü performansını sergiledi.

Güney Amerika’nın en kalabalık ülkesinde gayri safi yurt içi hasıla 2015’teki yüzde 3,8’lik azalmanın ardından geçen yıl da yüzde 3,6 oranında geriledi.

İşsiz sayısı 2 milyon artarak 13 milyona yaklaşırken iflas başvuruları da rekor kırdı. Bu veriler faizlerin düşürülmesi gibi hayata geçirilen bir dizi canlandırma önleminin hızlı bir düzelme sağlayamayacağı görüşlerini güçlendirdi.

Yerel para birimi Real’deki değer kaybı ile artan ihracat ve dünya kupası beklenen etkiyi gösteremezken siyasi krizin de henüz aşılamamış olması geleceğe dair görünümü olumsuz etkiliyor.

Ekonomistler daralmanın bu yıl son bulacağını ama büyümenin yüzde 0,5 gibi çok düşük oranlarda kalacağını tahmin ediyor ve bu oran işsizliği azaltmak için yeterli değil.