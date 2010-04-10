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Dünya

Brezilya'da sel felaketi bilançosu artıyor

Rio de Janeiro'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 214 olduğu bildirildi.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 214 olduğu bildirildi.


Yoğun yağışlar sonrası sel ve toprak kaymasını getirdi/Foto galeri


Kurtarma görevlilerinin, Niteroi'deki Morro do Bumba'da dün gece (9 Nisan 2010) iki ceset daha çıkardıkları ve ölü sayısının 214 olduğu belirtildi.


6 Nisan'da yaşanan şiddetli yağışların ardından su baskınları ve toprak kayıpları yaşanmış, ülkede can kayıpları dışında büyük çapta maddi hasar da meydana gelmişti.

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