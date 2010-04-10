Brezilya'da sel felaketi bilançosu artıyor

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Kurtarma görevlilerinin, Niteroi'deki Morro do Bumba'da dün gece (9 Nisan 2010) iki ceset daha çıkardıkları ve ölü sayısının 214 olduğu belirtildi.6 Nisan'da yaşanan şiddetli yağışların ardından su baskınları ve toprak kayıpları yaşanmış, ülkede can kayıpları dışında büyük çapta maddi hasar da meydana gelmişti.