Brezilya'da sel felaketi bilançosu artıyor

T24 - Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 214 olduğu bildirildi.Yoğun yağışlar sonrası sel ve toprak kaymasını getirdi/Foto galeri
Kurtarma görevlilerinin, Niteroi'deki Morro do Bumba'da dün gece (9 Nisan 2010) iki ceset daha çıkardıkları ve ölü sayısının 214 olduğu belirtildi.
6 Nisan'da yaşanan şiddetli yağışların ardından su baskınları ve toprak kayıpları yaşanmış, ülkede can kayıpları dışında büyük çapta maddi hasar da meydana gelmişti.