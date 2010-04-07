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Dünya

Brezilya'da sel: 95 ölü

14 saat kesintisiz yağan şiddetli yağmurun Rio de Janerio'ya faturası ağır oldu. Rio'da ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Peru'dan sonra Brezilya da sele teslim. 14 saat kesintisiz yağan şiddetli yağmurun Rio de Janerio'ya faturası ağır oldu. Rio'da ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Sivil savunma yetkilileri, dün akşamdan bu yana aralıksız devam eden yağışların, eyalette 95 kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Ölenlerin çoğu, kenti çevreleyen meyilli arazilerdeki gettolarda yaşayanlar...

Önümüzdeki yıllarda Olimpiyat ve Dünya Kupası organizasyonlarının düzenleneceği şehirde tüm okullar kapatıldı, çalışanlara işe gitmeme çağrısı yapıldı.

Aşırı yağışın tetiklediği toprak kaymaları bazı mahalleleri silip süpürürken, 10 bin evin risk altında bulunduğu açıklandı.

Kentin Belediye Başkanı Eduardo Paes, yağışlar ve toprak kaymalarının birçok yol ve tünelin kapanmasına yol açtığını belirterek, kent sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısında bulundu.

Rio ve Sao Paulo uçuşlarının da iptal edildiği bildirildi.


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