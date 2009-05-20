Brezilya'da sel 45 kişinin canını aldı

Brezilya'da Nisandan bu yana, sellerde 45 kişinin öldüğü bildirildi.



Sivil savunma yetkilileri, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda, şiddetli yağışların yol açtığı, 11 eyaletin 8'inde etkili olan sellerde 45 kişinin öldüğünü, 378 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti.



Sellerden bir milyondan fazla kişinin etkilendiği, birçok bölgede acil durum ilan edildiği ve çok sayıda yerleşim yerinin dünya ile bağlantısının kesildiği açıklandı.



Brezilya hükümeti sellerin yaklaşık 500 milyon dolar kayba neden olduğunu belirtirken, afet bölgelerine giden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümet yardımı sözü verdi.



Brezilya'nın kuzey ve kuzeydoğusu sellerle boğuşurken güneyi 80 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya. Yetkililer, güneydeki 100'den fazla bölgede acil durum ilan etti.

