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Dünya

Brezilya'da sel 32 can aldı, 200 bin kişi evsiz

Brezilya'da 2 aydır süren yoğun yağışların yol açtığı sellerde 32 kişinin öldüğü, 200 bin kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

07 Mayıs 2009 03:00

Brezilya'da 2 aydır süren yoğun yağışlarla birlikte akarsuların su seviyesindeki hızlı artış ve meydana gelen seller bir çok yerleşim yerini sular altında bırakırken, seller nedeniyle en az 32 kişinin öldüğü, yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Yetkililer, suların çevrelediği bölgelerde günlerdir mahsur kalanlara hava yolunu da kullanarak yardım ulaştırma çabalarının hızlandırıldığını, ancak gerek uzun süredir devam eden yağışların Amazon ormanlarından kuzeydoğudaki Atlas okyanusu kıyılarına kadar olan geniş bir bölgeyi etkilemesi, gerekse kötü hava koşulları nedeniyle yardım çalışmalarının çok güç şartlar altında devam ettiğini söyledi.

Son 20 yıldaki en yoğun yağışların gerçekleştiğini belirten yetkililer, mevcut hava koşullarının haftalarca sürebileceğini, bunun da söz konusu bölgelerdeki durumu daha da kötüleştirmesinden endişe edildiğini dile getiriyor.

Bazı bölgelerdeki akarsuların sadece bir günde 30 santimetre yükseldiği gözlenirken, bu bölgelerde tarımsal üretim alanları da büyük zarar gördü.

Yardım ulaştırma çalışmalarında askeri helikopter ve benzeri araçlar da kullanılırken, bazı bölgelerde köprülerin yıkılması botlarla yapılan çalışmaları önemli ölçüde aksatıyor.

Yaklaşık 2 aydır süren yoğun yağışlar ülkenin 26 eyaletinin 10'unu etkilerken, diğer bölgelerde fazla hissedilmiyor. Örneğin, ülkenin güneyi son 80 yılın en kötü kuraklığına sahne oluyor. Söz konusu bölgelerdeki tarım üretiminde de kuraklık nedeniyle büyük azalma olacağından endişe ediliyor.

Güney Amerika'nın doğusunda yer alan Brezilya, 175 milyonu aşan nüfusuyla dünyada sekizinci, 8,5 milyon kilometrekareden fazla yüzölçümüyle dünyada 5'inci sırada yer alıyor.

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